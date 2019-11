Mascherano se acerca a Estudiantes de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista central Javier Mascherano tiene resuelto continuar su carrera en Estudiantes de La Plata, convirtiéndose en el primer refuerzo del equipo que dirige el DT Gabriel Milito, a partir del primer día del año 2020.



De acuerdo a lo revelado a Télam por fuentes cercanas a la institución platense, el ex jugador de River Plate finalizará su vínculo con el Hebei Fortune de China en diciembre venidero y no lo renovará.



“También tiene un ofrecimiento para jugar en Inter de Miami (el club que maneja David Beckham) pero no le interesa irse allá. Javier ya tomó la decisión de regresar a la Argentina”, contó el vocero consultado.



Y en el país en el que se crío, la opción que maneja y más le seduce es la del 'Pincha'.



Mascherano mantiene una excelente relación con el hoy presidente del club, Juan Sebastián Verón, de los tiempos en los que ambos compartían horas en el seleccionado argentino.



Pero también el cruce de llamados con el ex técnico del seleccionado argentino, Alejandro Sabella, un verdadero emblema de la institución 'rojiblanca', parece haber incidido positivamente para que 'Masche' elija sumarse al equipo conducido por Milito.



De acuerdo a lo informado por el vocero consultado, el contrato del ex Liverpool de Inglaterra con Estudiantes “será de un año y medio”.



Un dato que revela que el jugador está cerca de sumarse es el cruce de posteos que mantuvo con Mariano Andújar, actual arquero del 'Pincha' y otrora compañero en el representativo nacional.



En la red social Instagram, Mascherano publicó una foto de un paseo que efectuó por la ciudad de Beijing, en China, a lo que el guardavallas le 'retrucó': “City Bell (lugar donde está el Country Club) es más lindo, eh!!!”. Entonces, el jugador con mayor cantidad de partidos en el seleccionado argentino (147) respondió con un 'emoji' que simboliza un beso.