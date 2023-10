El equipo que rodea a Sergio Massa se encuentra en una carrera contra el tiempo para mitigar los coletazos electorales del escándalo relacionado con el lujoso viaje de Martín Insaurralde, exjefe de gabinete bonaerense y excandidato a concejal en Lomas de Zamora por Unión por la Patria (UP). El control de daños comenzó con la sorpresiva renuncia de Insaurralde a su cargo en la provincia de Buenos Aires, la cual fue acordada con el gobernador Axel Kicillof. La estrategia continuó con la dimisión de su postulación a concejal, esta vez a pedido del propio Sergio Massa. Por última, la estrategia comunicacional apuntó desviar el foco a Clerici.

El objetivo principal del equipo de Massa es minimizar las repercusiones del caso en las próximas elecciones, y para ello están siguiendo una premisa clara: mantener un discurso enfocado en la lucha contra la impunidad y la corrupción mientras buscan distanciarse tanto de Insaurralde como de su socio político Máximo Kirchner, quien también está vinculado a este escándalo.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, crece la preocupación en distintas terminales del oficialismo ante el temor de posibles nuevas filtraciones, ya sea de imágenes, datos o videos relacionados con Insaurralde o de eventos previos, como el escándalo de las tarjetas de débito vinculadas a la Legislatura provincial de La Plata, en el que Insaurralde también tuvo un papel destacado. El temor radica en que estas revelaciones puedan tener un impacto político aún mayor en la antesala de las elecciones.

El temor de muchos dirigentes es que el caso Insaurralde se convierta en un "cisne negro" que afecte directamente el resultado electoral. Por esta razón, algunos intendentes, a pesar de su bronca hacia el exfuncionario, están enfocados en resguardar sus territorios en las semanas que faltan para las elecciones, anticipando una contienda que se espera sea muy reñida tanto a nivel nacional como provincial.

Sergio Massa trató de mantenerse alejado del foco mediático sobre el caso, especialmente después del primer debate entre candidatos, en el que apenas se le preguntó al respecto. Su estrategia es llegar al segundo debate en la Facultad de Derecho con suficiente distancia de Insaurralde, quien ya enfrenta denuncias judiciales impulsadas por la oposición.

El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, delinea la nueva estrategia de desvinculación en una entrevista radial, enfatizando que la acción de Insaurralde no representa a la totalidad del movimiento político y mostrando que han tomado medidas contundentes en respuesta a la falta ética demostrada.

Publicidad

Desde el comando de campaña de Massa, liderado por Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manuel Olmos, reconocen la magnitud del escándalo en los medios, pero minimizan su impacto electoral. Aseguraron que la gente se preocupa por cuestiones más cercanas a su vida cotidiana que por los escándalos mediáticos y que en unos días se podrá evaluar el verdadero impacto del caso en la campaña.

Las declaraciones contra Clerici

"Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia, pero en todo caso eso es consecuencia, hay una causa previa que es el error de Martín", reconoció Sergio Massa en diálogo con el programa Caja Negra, y agregó: "Creo que esta chica (Clerici) ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato, no me acuerdo con quién".

"El momento en el que salen publicadas las cosas es raro", dijo Massa, aunque mostró su conformidad con la renuncia de Insaurralde y afirmó que el caso debe investigarse. "Pagó con la renuncia a la Jefatura de Gabinete, pagó con la renuncia a la candidatura", remarcó.