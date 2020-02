Matan a dos mujeres en presuntos ajuste narcos y hallan descuartizada a una tercera en Rosario

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en las última horas en sendos episodios vinculados al narcotráfico en Rosario, mientras que al cuerpo descuartizado de una tercera lo hallaron dentro de bolsas abandonadas en un un arroyo de esa ciudad santafesina, informaron hoy fuentes judiciales.



Con estos tres nuevos casos ya suman 31 los homicidios cometidos en los primeros 42 días del año en territorio rosarino, es decir, un asesinato cada 32 horas y media.



Una de las últimas tres víctimas fue identificada como Daiana Paiva (26), a quien anoche atacaron a tiros en la calle Olivé al 1900, en el norte rosarino.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el cuerpo baleado de esa mujer fue encontrado a la madrugada por vecinos de la zona que llamaron al 911.



Al concurrir a la escena del crimen, los peritos secuestraron varias vainas servidas de calibre 9 milímetros.



La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, quien explicó esta tarde en conferencia de prensa que el hombre que acompañaba a la víctima al momento de los disparos fue detenido y que él conoce a los asesinos.



Poco después del hallazgo del cadáver de Paiva, otra joven, identificada como Agustina Thomson (20), fue encontrada asesinada de al menos cinco balazos en Maestro Massa al 400, del barrio de Pichincha.



Según Spelta, en este caso también se utilizó un arma calibre 9 milímetros, aunque no sería la misma pistola empleada para matar a Paiva.



Una de las hipótesis que maneja el fiscal respecto al móvil de estos dos homicidios apunta a un posible ajuste de cuentas entre narcotraficantes ya que, al parecer, ambas víctimas pertenecían a grupos antagónicos que se disputan el territorio en Rosario.



“Estamos tratando de obtener las filmaciones y hay una sola testigo que nos informa el vehículo utilizado, de qué forma llegaron y se fueron”, señaló Spelta respecto al crimen de Thomson.



De acuerdo a los investigadores, Thomson era la ex pareja de Carlos Señuque, un sindicado narco asesinado a tiros el 19 de julio último en la puerta de un edificio ubicado en Brown al 2800, donde ambos residían.



Además, la joven había sido detenida el 12 de marzo de 2019 en medio de un operativo antidrogas en el que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) frustró una entrega de 13 kilos de marihuana.



Por otra parte, esta mañana se conoció el hallazgo de los restos de una mujer descuartizada que fueron arrojados en bolsas de consorcio negras en el arroyo Saladillo, en el sur rosarino.



El fiscal Spelta indicó que ayer se habían hallado primero los miembros superiores y hoy los inferiores y parte del cráneo.



“El cuerpo ha sido descuartizado con algún elemento y está descartado que (el desmembramiento) haya sido producto del agua”, afirmó el instructor judicial, que detalló que los restos fueron hallados por pescadores que alertaron a Prefectura Naval Argentina (PNA).



Spelta señaló que aún se desconoce la identidad de esta víctima, que tendría entre “veinte y cuarenta años”, y que tenía colocados unos anillos, lo que debería facilitar la investigación sobre sus datos personales.



Si bien los restos fueron enviados al Instituto Médico Legal de Rosario para practicar la autopsia, el fiscal detalló que en base a las primeras averiguaciones de los peritos el cuerpo “tenía uno o dos días en el agua”, al tiempo que continúan con la búsqueda de las demás partes del cadáver.



La mayoría de los 31 homicidios cometidos en lo que va de 2020 en Rosario estuvieron ligados al narcotráfico, y derivó el 10 de enero en el relevamiento del jefe de la Regional local de la Policía de Santa Fe, Claudio Romano; y el subjefe Danilo Viallán, quienes habían asumido el 18 de diciembre.



“Hay bandas delictivas dedicadas al narcotráfico que quieren ocupar terreno, y esto generó una guerra, en la que al no tener líderes concretos, los de abajo quieren ocupar esos lugares”, había dicho a la prensa Romano justo antes de ser desplazado de su cargo por decisión del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.