Matan a un joven y hieren a un amigo en un ataque a balazos en la zona sur del conurbano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven de 24 años fue asesinado hoy de un balazo por la espalda y un amigo suyo resultó herido de un tiro en el tórax, al ser atacados por los ocupantes de una motocicleta en el límite entre los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela, y se investiga, entre otras hipótesis, si se trató de un asalto con fines de robo, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió esta madrugada, cuando Diego Chávez (24) y Héctor Flores (30) iban a bordo de una moto marca Honda por la zona de la localidad varelense de Zeballos y pasaron por un maxiquiosco que está abierto las 24 horas.



Fuentes judiciales informaron a Télam que, de acuerdo al relato de Flores, quien conducía el rodado, en esas circunstancias observaron a dos sospechosos en otra moto, por lo que abandonaron el lugar ante el temor de que intentaran robarles.



Ante esa situación, el conductor tomó por varias calles de Zeballos, luego cruzó avenida Calchaquí y siguió por Camino del Touring Club, en jurisdicción de la localidad de Sourigues, en Berazategui, donde advirtió que la moto sospechosa se le puso cerca.



Según las fuentes, Flores contó que, sin mediar palabra, los desconocidos realizaron varios disparos y escaparon, mientras que él sufrió un balazo en el tórax y su amigo en la espalda, por lo que condujo de regreso hacia Zeballos hasta su casa, sobre la calle Karthum, donde pidió auxilio a su familia.



De acuerdo a los voceros, Flores fue trasladado al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela donde permanece internado, en tanto que Chávez fue llevado al Evita Pueblo de Ranelagh en el que murió a raíz de la herida de bala sufrida en el ataque.



El hecho es investigado por la fiscal Silvia Borrone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Berazategui, quien se entrevistó con el herido y dispuso que la autopsia a Chávez se realice mañana.



Los pesquisas determinaron que los agresores no robaron nada y hasta el momento no los pudieron identificar, ya que el herido dijo que no los pudo ver bien a la distancia y en la oscuridad de la noche, agregaron los informantes.