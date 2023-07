Este domingo se conoció la noticia de que un sanjuanino se convirtió en uno de los cinco ganadores de los $300.000 con su número de cartón de Telekino. Con el correr de las horas se conoció que el “ticket dorado” se vendió en una subagencia de Villa Krause. Su dueña, Gloria Albacete, contó a este medio que hasta el momento el premio no fue reclamado y que está entre solo siete jugadores, ya que tres personas se acercaron emocionadas con la idea de ser el ganador, pero no resultaron las afortunadas.

No es la primera vez que la suerte alcanza a algún jugador en la agencia “Matinat”, ubicada en Avenida España al 4.000, en Rawson. “En 2011, un vecino de la zona se llevó cerca de $200.000, que para la época era muchísimo dinero. Hoy nos toca nuevamente. Si bien no es mucho dinero, lo ganado no deja de ser plata”, contó a DIARIO HUARPE Albacete, sin poder ocultar la alegría que le generó enterarse de que fueron los que vendieron el premio de $300.000.

Gloria Albacete, dueña de la agencia donde se vendió el cartón ganador. (Foto:DIARIO HUARPE)

“Anoche me enteré de que se había vendido un cartón ganador en San Juan, pero no imaginé que fuéramos nosotros. En la mañana de hoy me confirmaron que sí y la noticia me puso muy feliz. Solamente vendimos 10 cartones de Telekino, el ganador estoy segura de que es un vecino de la zona, de los jugadores habituales”, dijo Albacete.

Hasta el mediodía de este lunes por la agencia solo habían pasado tres jugadores para consultar, pero ninguno de ellos era el ganador. “Yo creo que entre hoy y mañana va a aparecer. Tienen 15 días hábiles para pasar a retirarlo, si no se pierde”, explicó la agenciera, que lleva 19 años trabajando en el rubro.“Según mi intuición, el ganador es un hombre”, dijo la trabajadora.

Por último, Albacete manifestó que en esta oportunidad la agencia no se lleva ningún porcentaje por tratarse de un premio menor. “Las agencias recibimos dinero solo cuando se vende un pozo, pero eso no nos quita la alegría de saber que fue acá y esperamos que esto atraiga algo mucho más grande”, concluyó.

Cuál fue el número afortunado

El sanjuanino o sanjuanina, que está en condiciones de recibir $300.000 por parte de la Caja de Acción Social, salió ganador con el número de cartón 762.435. Es importante mencionar que solamente tendrá 15 días de corrido para reclamar el dinero.