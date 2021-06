Mauricio Quiroga trabaja pensando en su retorno a la pista

A tres semanas de haber sido intervenido quirúrgicamente de su clavícula izquierda, Mauricio Quiroga ya empezó con el trabajo de rehabilitación y también comenzó una carrera contra el tiempo, porque en su cabeza ya está la segunda fecha del Campeonato Argentino de Superbike, en la categoría R3 Cup, que se correrá el fin de semana de 10 y 11 de julio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires.

Recordar que el piloto sanjuanino sufrió una caída en el transcurso de la primera vuelta de la primera fecha y –como consecuencia de ello- sufrió fractura en su clavícula, por lo que fue operado –exitosamente- en Clínica Mercedario por el doctor Mariano Alberghini y su equipo.

Respecto a su recuperación, Mauricio manifestó: “La verdad que con la recuperación de la operación de la clavícula izquierda vamos muy bien; hace un par de días que me estoy sintiendo bastante bien, con el hombro bien reforzado, con muchas ganas de seguir avanzando. Esta semana hemos empezado con las sesiones de kinesio y de magneto. El doctor Alberghini me dijo que viene todo muy bien. La idea es tratar de estar bien firme antes de subirme a la moto, íbamos a entrenar este fin de semana, pero debido al fallecimiento de un colega hemos decidido suspender la actividad por respeto a su memoria y a la familia de él. La idea es hacerlo el fin de semana siguiente y esto vendrá mejor, para llegar con más sesiones de recuperación del hombro y de la clavícula. Nos estamos preparando para el regreso en la segunda fecha en Buenos Aires. Ojalá que esta vez tengamos mejor suerte y podamos plasmar en pista todo lo que venimos trabajando, ya que estuvimos muy cerca, pero, la caída nos impidió demostrar en carrera lo que podíamos hacer. Agradezco a mi familia, a cada uno de mis sponsors, al equipo Oma Racing Team, a Miguel Oviedo, su propietario y a la Secretaría de Deportes y Gobierno de San Juan, que están siempre apoyando y que sin su apoyo no podríamos hacer nada de todo lo que estamos realizando, al igual que a toda la gente que nos ayuda para poder estar en la pista”, dijo, al finalizar Mauricio Quiroga.