Max Holloway anticipa un show sin igual por el título BMF en el UFC 300

Max Holloway y Justin Gaethje irán a la guerra en UFC 300. El cinturón de BMF tendrá una nueva pelea por el tercer título general y la primera defensa no podrían ser un enfrentamiento más perfecto para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. En las últimas horas, "Blessed" habló en su canal de YouTube y no se guardó nada al respecto, dejando en claro que será un show nunca antes visto.

"Todo el mundo sigue mencionando la pelea con Poirier, la pelea de 155. Es lo que es, dije lo que dije. No hay excusas. Sólo tenía seis semanas para ese campamento. Esto llegó, teníamos 10 o más semanas. Ni siquiera puedo... ni siquiera recuerdo cuánto tiempo tuvimos, ese es el tiempo que tuvimos. Entonces, al final del día, me siento fuerte. Me siento genial", partió diciendo Holloway.

Además, Max comentó: "No puedo esperar para salir y demostrarlo. ¿Quieren ver la diferencia? Sintonízalo el 13 de abril. Verás la diferencia. Veo las mentes alucinadas, diciendo, 'Oh, sí, Max está hablando así, pesando hasta el peso pesado, Francis Ngannou , pídanle que pelee con él'. Adelante, hermano. ¿Crees que me importa? Por eso ustedes y yo somos diferentes".

Max Holloway no se conforma

"Es por eso que muchos luchadores están hechos de otra manera. Incluso algunos luchadores están preocupados por ciertos pesos. ¿Por qué? Si estás en la lista libra por libra, deberías estar dispuesto a pelear con cualquiera. Para eso está la lista libra por libra, ¿verdad? ¿No es para eso la lista libra por libra? Pensé que la lista libra por libra no era solo de su categoría de peso", expuso el peleador hawaiano.

Para cerrar, Max Holloway indicó: "Si estás en una categoría de peso, eres el número uno en tu categoría de peso. Eres un campeón en tu categoría de peso, quiero decir. Si estás en la lista libra por libra, eso significa libra por libra en qué posición te encuentras entre estos otros tipos libra por libra. Estoy harto de que todo el mundo me diga lo que tengo que pensar, cómo lo hago, poniéndome un límite. Sólo porque te pones un límite a ti mismo, no le pongas un límite a los demás. Ustedes el límite es el cielo, yo estoy alcanzando la estrella, otros universos. No somos los mismos".