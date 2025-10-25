"Me hace acordar a mi marido": el video viral de una mujer de 98 años con Emanero

Una escena cotidiana se transformó en un fenómeno viral cuando Lucía, una mujer de 98 años, mostró su emoción al escuchar "Atorrante", el éxito de Emanero. El video, compartido por su bisnieta en TikTok bajo el usuario @shulai05, captó el momento en que la anciana, con los ojos brillantes y una sonrisa espontánea, confesó que la canción le recordaba a su esposo.

La grabación, que rápidamente superó el millón de reproducciones, muestra a Lucía disfrutando de la música mientras comparte anécdotas personales. "Me encanta", expresó visiblemente emocionada, estableciendo una conexión entre la melodía contemporánea y sus recuerdos más preciados.

Publicidad

La repercusión llegó hasta el propio Emanero, quien no dudó en responder a través de sus redes sociales. "Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía", escribió el artista en Instagram, demostrando cómo las plataformas digitales pueden acortar distancias entre creadores y su público.

Al enterarse de la reacción del cantante, Lucía no ocultó su asombro. En un segundo video, lanzó con picardía: "¿Mirá si viene Emanero acá?", dejando entrever la ilusión de un posible encuentro. Su genuina respuesta conquistó a los seguidores de la historia, que ya superan los 110.000 "me gusta" en la plataforma.

Publicidad

Este emotivo episodio revela cómo la música trasciende generaciones, conectando experiencias y emociones a través del tiempo. La combinación entre la espontaneidad de Lucía, el afecto familiar de su bisnieta y la respuesta cálida del artista creó una cadena de emociones que resonó en miles de personas, demostrando que algunas melodías pueden unir épocas y corazones.