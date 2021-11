Médicos residentes protestaron en la puerta del Marcial Quiroga porque no les pagan el sueldo

Los médicos residentes sanjuaninos protestaron este viernes en el ingreso del Hospital Marcial Quiroga porque aseguran que no les pagan todavía el sueldo de octubre. Se trata de estudiantes que realizan prácticas, atienden pacientes y se forman en los hospitales y centros sanitarios públicos de la provincia, a quienes les adeudan la mitad de lo que cobran.

"La mayoría de nosotros cobra $25.000 que paga provincia y otros $23.000 que paga nación por trabajar 9 horas cinco días a la semana y guardas de fin de semana que pueden ser de 12 o 24 horas", explicó Emilio Posleman, uno de los jóvenes profesionales. "No solo no tenemos tiempo para tener otro ingreso, sino que además estamos imposibilitados, así que es nuestro único ingreso y en lugar de pagarnos a principio de mes, todavía no recibimos la mitad que nos da la provincia", reclamó.

Esto quiere decir que, según denunciaron, hay cerca de 200 profesionales en distintos años de la residencia que están subsistiendo con menos de $25.000, mientras trabajan casi todos los días de la semana. "La mayoría tiene familias, un alquiler que pagar y cuentas que vencen, al final nos terminamos endeudando", contó el joven. Además, uno de los reclamos que tienen es que no tienen otras alternativas para seguir su formación profesional que trabajar en estas condiciones.

"Esto suele pasar cuando empieza el año de las residencias, que es en octubre, nos dicen que es por problemas administrativos, pero nosotros no podemos estar sin cobrar. A veces demora un mes, otra veces más el pago", explicó.

Como no están en un ningún sindicato, debido a que todavía se los considera estudiantes, los residentes tuvieron que autoconvocarse para las medidas de fuerza. "Nos organizamos y decidimos hoy solo hacer la parte académica y no la asistencial", explicó Posleman. Es que los residentes van a los hospitales y ahí aprenden junto a los profesionales y también atienden pacientes y trabajan para la institución, es debido a esto que es un periodo remunerado. A esta medida sumaron una protesta con carteles y pedido de que les respeten los tiempos de cobro.