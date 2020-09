Medina apuntó contra Caselles y Rueda al decir que son socios políticos

En la previa de las elecciones internas del Partido Bloquista, Pedro Medina, exministro de Salud, salió con los tapones de punta contra las actuales autoridades del espacio, Graciela Caselles y Luis Rueda, al decir que son socios políticos. Además, reconoció que en los próximos días definirá si juega o no en las elecciones del próximo 29 de noviembre y aclaró que su proyecto está por fuera del frente que hoy integran con el Partido Justicialista.

Si bien el 5 de noviembre vence el plazo para presentación de listas, ya hay dos dirigentes que han dejado en claro sus intenciones de participar. Por un lado, el concejal de Capital Jorge Godoy, del riñón de Caselles, y por el otro, el presidente de la Convención, Luis Rueda, quien tiene el apoyo de todos los intendentes y diputados del partido. El tercero en disputa podría ser Medina, aunque por ahora no confirmó si participará de la interna. Esto a pesar de que tiempo atrás había anotado su nombre en la disputa. Todo indica que el apoyo de Caselles a Godoy quitó chances al exfuncionario de Salud.

“Yo no actuó solo, pertenezco a un movimiento que está en toda la provincia y luego de charlar con cada uno de ellos tomaré la decisión”, explicó Medina.

En este sentido, añadió que “Renovación Bloquista se constituyó ante la información que dio Caselles sobre que ella no aspiraba a otro mandato. Este movimiento se creó con la intención de comandar y que sea bajo autonomía política. Esto quiere decir jugando con candidatos propios en 2021 y 2023. Hoy en el Partido Bloquista hay dos grupos que se creen dueños”, apuntó Medina.

Además, cargó con munición gruesa al decir que “las actuales autoridades llevan 13 años con el peronismo, votando al peronismo y esto no tiene nada de malo, pero yo soy bloquista y no peronista. Caselles y Rueda son socios políticos. Yo no tengo nada contra ellos, pero políticamente no coincidimos”.

Para cerrar, Medina reconoció que hoy está más cerca de jugar la interna como una tercera opción que integrar la de Godoy. Esto teniendo en cuenta que él mismo reconoció que “yo estaba buscando una integración, pero como ellos no quieren deberé resolver en los próximos días qué haré”.