Trabajadores mercantiles denunciaron hechos de discriminación en grandes cadenas de supermercados. Desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) aseguraron que hay empresas que no entregan indumentaria con talles especiales a las personas que lo necesitan, lo que obliga a los empleados a comprar su propia ropa de trabajo.

La secretaria general del gremio mercantil, Mirna Moral, contó a DIARIO HUARPE que hicieron una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo por el incumplimiento de hipermercados en la entrega de uniformes con talles especiales. “Hay empresas que no nos está escuchando. Nosotros veníamos haciendo presentaciones en la comisión directiva con delegados y ahora directamente hicimos una presentación en la Subsecretaría”, expresó la dirigente sindical.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Moral indicó que luego de la exposición del sindicato ante las autoridades gubernamentales una empresa comenzó a dar la indumentaria con talles XL para cumplir con la normativa laboral vigente. “Le llamaron por teléfono a una empleada y le comunicaron que ya tenía los talles especiales”, señaló la autoridad de la entidad que representa a los trabajadores del comercio sanjuanino.

“Ellos tienen personal desde hace tiempo y nosotros no deberíamos intervenir para que entreguen la indumentaria”, continuó Moral. Agregó que una firma local puede diseñar los uniformes si es necesario, por lo que no tendrían que tener problemas para conseguirlos. No obstante, Moral aclaró que las compañías no pueden poner excusas y tienen que garantizar la vestimenta a todo el personal.

Por otra parte, el SEC hizo reclamos por la recategorización de trabajadores que tiene años de antigüedades desempeñándose y hechos de violencia laboral. La gremialista contó que hay directores de importantes firmas que presionan a sus trabajadores para que ejecuten órdenes que no corresponden. “Son encargados que están ejerciendo su labor de una manera inadecuada y subjetiva, se toman atribuciones para presionar al empleado”, contó Moral.

Sin bono

Mirna Moral comentó que aún no todas las empresas cumplen con la entregan del bono de fin de año de $24.000 que fue establecido por un decreto emitido por el Gobierno nacional.

Publicidad

Aseguró que el rubro con más problemas son las firmas de limpieza que por lo general se dedican a trabajar para el Estado. “Nosotros hemos estado controlando por lo de los $24.000”, expresó.

Añadió que en enero distribuyeron cartas documento a las diferentes compañías para recordarles que debían depositar la suma extra. “Algunos lo pagaremos inmediatamente y otros en cuotas”, explicó la autoridad mercantil.

Moral detalló que la una gran parte de empresa de servicios de limpiezas son contratadas en licitaciones públicas que no tiene en sus pliegos agregado un ítem que contemple la entrega de bonos. Si bien está apuntado que las firma adjudicatarias deben cumplir con la paritaria, no hay un punto sobre un posible depósito de una suma extra. “Sería bueno que en ahora en más se agregue ese ítem”, finalizó.