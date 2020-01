Mercedes Benz incrementó 21% las exportaciones a Brasil del utilitario Sprinter

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La automotriz Mercedes Benz aumentó, durante 2019, un 21% las exportaciones a Brasil del utilitario Sprinter que fabrica en el complejo industrial del partido bonaerense de La Matanza, del cual embarcó más de 13.000 unidades.



La automotriz informó hoy que lo logrado en 2019 marcó un "récord de exportaciones a Brasil" para un modelo producido por la marca en el país, lo que fue posible por la sostenida demanda de vehículos comerciales en ese país.



Tras dar a conocer el nivel de ventas para uno de sus modelos, el presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina, Manuel Mantilla, expresó que "este logro con la fabricación de del utilitario Sprinter reafirma el compromiso industrial" de la empresa.



El utilitario Sprinter, que se fabrica desde 1996 en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, es líder en ventas dentro de su segmento tanto en la Argentina como en Brasil.



El vehículo argentino en sus distintas versiones también llega a Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia, Cuba, Chile, entre otros destinos.



Para 2020, se espera nuevamente un buen resultado en ventas en la región y países limítrofes y un crecimiento del segmento utilitarios, similar al alcanzado en 2019.



La marca alemana produce en Virrey del Pino, además del utilitario Sprinter, los camiones Accelo 815, las líneas Atron (el pesado 1735) y Atego (los semipesados 1721 y 1726) y los chasis de buses (OF 1621, OF 1721, OH 1621, OH 1721).