Merenderos de Jujuy pidieron por más mercadería, trabajo y un bono navideño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Representantes de unos 60 merenderos solidarios de Jujuy reclamaron hoy frente a la Casa de Gobierno más mercadería para cubrir las necesidades alimentarias de chicos, madres y adultos mayores, según consta en un petitorio que entregaron a las autoridades.



"Se nos viene abasteciendo con mercadería de manera discontinua, un mes sí otro mes no, y lo que entregan no es suficiente porque la demanda es muy grande", dijo a Télam Noemí Bejarano, delegada de la Asamblea, Trabajo y Dignidad (ATD).



La manifestación llegó al palacio de Gobierno luego de manifestarse por las calles céntricas, donde expresaron consignas como "No hay paz sin trabajo"; el otro gran reclamo es la creación de fuentes de empleo para atender las necesidades de las familias que viven en situación de pobreza.



"Muchas veces por no tener un trabajo estable terminan agarrando un plan", explicó la delegada a esta agencia.



El petitorio fue entregado por los delegados en el Ministerio de Desarrollo Humano, durante una reunión que mantuvieron con sus funcionarios este mediodía.



Entre los reclamos figura también el pago de un "bono navideño o ayuda en cuanto a productos navideños para las fiestas de fin de año".



Desde hace casi veinte años, la ATD posee merenderos en barrios de San Salvador de Jujuy (Palpalá, Guerrero, Los Alisos y en varias localidades de la Puna), donde asisten actualmente un total de "7.000 niños, madres, mujeres embarazadas y adultos mayores".



Por otro lado, Bejarano consideró llevar adelante el plan de emergencia alimentaria y el plan Contra el Hambre anunciado por el gobierno nacional, el cual entiende que significará "un gran alivio para las familias jujeñas".