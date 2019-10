Mesa vota y advierte que desconfía "de la transparencia del proceso" electoral en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El principal candidato presidencial opositor en Bolivia, el ex presidente Carlos Mesa, votó hoy y advirtió que no confía "en la transparencia del proceso" electoral y acusó al Tribunal Supremo Electoral de haber beneficiado al mandatario y candidato a la reelección, Evo Morales, a lo largo de toda la campaña, empezando con la autorización de su candidatura.



"No confío en la transparencia del proceso, el Tribunal Supremo Electoral nos ha demostrado que es un brazo operativo del gobierno lamentablemente y nuestra desconfianza es muy alta", aseguró Mesa a la prensa tras votar en un colegio en el barrio de Mallasilla, en la zona sur de La Paz.



Pese a su desconfianza, el candidato opositor con más chances de llegar al balotaje con Morales destacó que la clave de la legitimidad de las elecciones será el buen funcionamiento del TREP, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares que el órgano electoral ya usó en el referendo del 2016, cuando se impuso mayoritariamente el rechazo a la reelección de Morales.



"Ojalá que el TREP, que es el que va a dar los resultados preliminares a través de las actas directamente, nos cambie una opinión que en este momento es muy escéptica y que no puede ser de otra manera después de la experiencia dramática que hemos vivido este año", sostuvo Mesa, citado por la agencia de noticias EFE.



Tanto Mesa como el resto de la oposición condenó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de autorizar la candidatura de Morales a un cuarto mandato presidencial, pese a que el mandatario había perdido en 2016 un referendo especialmente convocado para definir si los presidentes podían ser reelectos dos veces consecutivas.



Con este trasfondo legal, Mesa aseguró que esta "no es una elección cualquiera, es una elección que define el destino del país en muchos sentidos".



Las últimas encuestas lo ubican segundo en esta primera vuelta, pero pronostican que en un balotaje tiene muchas chances de aglutinar el voto opositor y ganar.



El escrutinio comenzará a las 19 (hora de Argentina) y recién dos horas después los medios locales estarán autorizados a publicar sondeos de boca de urna y proyecciones.