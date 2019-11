Michel Platini afirmó que el VAR es "una porquería"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Michel Platini, ídolo del fútbol francés y de los hinchas de Juventus de Turín, sostuvo que el VAR es una "porquería", al argumentar ante la televisión italiana que el asistente de video arbitral no resuelve los problemas que plantean las jugadas dudosas en el fútbol.



"Haría falta media hora para explicar por qué el VAR no arregla los problemas y solo los mueve de lugar. Estoy contra el VAR y pienso que es una mierda y que desafortunadamente no volveremos hacia atrás en este tema", dijo Platini en un programa dominical de la RAI.



Platini, considerado el mejor jugador francés de todos los tiempos, siempre fue un duro opositor a la adopción del VAR, y así lo expresó reiteradamente cuando presidió la UEFA, entre 2007 y 2015.



La UEFA, que preside en la actualidad el esloveno Aleksander Ceferin, introdujo el VAR este año en la Liga de Campeones, su competición más importante.



La FIFA, por su parte, lo empezó a utilizar en el Mundial de Rusia 2018.



Tras cumplir una dura sanción, ya que fue suspendido durante cuatro años en 2015 por la justicia interna de la FIFA acusado de haber cobrado dos millones de francos suizos de manos de Joseph Blatter, quien también fue sancionado, Platini cumplió su castigo el 7 de octubre pasado.



El ex talentoso enganche del seleccionado francés en los mundiales 1978, 82 y 86, prepara ahora un posible regreso, según se desprende de sus dichos a la TV italiana: "A los 64 años tengo la posibilidad de una última aventura, pero no puedo equivocarme y debo reflexionar bien".



Mientras piensa en volver a trabajar en el marco de la UEFA, Platini señaló que "en la FIFA no me quieren como presidente. Yo quería defender el fútbol y era el único futbolista que quería convertirse en presidente de la FIFA", al tiempo que remarc{o que no tiene relación con Blatter e Infantino.