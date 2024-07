Este sábado 6 de julio quedará en la memoria de dos jóvenes hermanos que protagonizaron lo que podría considerarse un milagro. Es que se les rompió la moto y se salvaron de sufrir graves heridas tras caer en plena avenida de Circunvalación.

De acuerdo lo que no informó a DIARIO HUARPE un lector que narró lo sucedido, este accidente ocurrió poco antes de las 20 en la zona de Circunvalación casi calle Mendoza al sur.

Publicidad

Por allí circulaban dos jóvenes que, al parecer eran hermanos y tenía 19 y 21 años. Los jóvenes creen que "algo se rompió en la moto" y esto les hizo perder el control del rodado y ambos jóvenes cayeron al pavimento.

La caída de estos muchachos tomó por sorpresa a los automovilistas que circulaban por la zona que debieron frenar de golpe y para no embestirlos, algo que afortunadamente no sucedió. A esto se suma que si bien los motociclistas se golpearon no chocaron contra el guardarraíl porque esto podría haberle causado heridas aún mayores.

Tras la caída la gente que estaba en el lugar se organizó para asistir a los muchachos y los colocaron a la vera de la calle para evitar que se movieran y su cuadro se agravara. Poco después llegaron las autoridades de la Comisaría 3º que controlaron el tránsito que a esa hora era muy fluido y poco después los jóvenes recibieron asistencia médica.

Si bien aún no se contaba con un diagnóstico del estado de los accidentados, se cree que se encontrarían fuera de peligro, ya que ambos estaban lucidos, aunque con algunas heridas.