En Suiza se llevó a cabo la Cumbre por la Paz en Ucrania, y Javier Milei participó de este encuentro que agrupó a los líderes de más de 50 países. Allí, el presidente dio un contundente discurso en el que se manifestó en contra del conflicto bélico.

Al respecto, el mandatario sostuvo que “no puede ser nunca la guerra la respuesta a problemas que deben saldare en la esfera política”, y que esto “debe ser el último recurso de un pueblo que debe defenderse”.

En ese sentido, Javier Milei indicó: “Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo como lo entendemos nosotros es el respeto al proyecto de vida del prójimo. Está basado en el principio de no agresión, en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Milei repudió la guerra

En su discurso, el presidente agregó: “Cuando decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa a la vida, a la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos haciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad”.

“No hay prosperidad económica, si no hay comercio libre; y no hay comercio libre, si no hay paz. El comercio libre es naturalmente pacífico, porque donde entra el comercio no entran las balas”, sentenció, y explicó: “Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra”.

Por su parte, Milei habló de su país y mencionó: “La Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a occidente. Para nosotros, la paz entre las naciones libres no solo es un deber moral, sino una condición necesaria para la prosperidad”.