El presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró este martes 14, en el Salón de Bustos de la Casa Rosada, el busto del expresidente Carlos Menem. En medio de la inauguración, se emocionó al recordar anécdotas con el riojano y también conmemoró al prócer de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento. Tanto así, que se comparó con el también ex primer mandatario: “Fue alguien con coraje”.

También se emocionó al recordar una anécdota con Menem, en la que el riojano le habría dicho que iba a ser mejor presidente que él.

“Carlos me saludó con mucho afecto y me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: 'vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento'. Yo le dije: 'Carlos, yo odio la política'. Me dice: 'yo nunca me equivoco'", relató el mandatario.