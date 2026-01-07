Millonario robo de un salón de eventos de 9 de Julio

Durante las primeras horas del miércoles 7 de enero de 2026, el salón de eventos Alto Monte, situado en la zona rural de Las Chacritas, fue blanco de un importante robo. Según los datos de la denuncia, los delincuentes irrumpieron en el predio ubicado en el departamento 9 de Julio tras violentar el candado de la reja perimetral y la puerta de acceso principal.

El botín sustraído incluyó tres ventiladores de pared, 20 hieleras de aluminio y aproximadamente 100 copas. Además, los malvivientes se apoderaron de una vajilla completa compuesta por 120 tenedores, 120 cucharas y 120 cuchillos. Debido al gran volumen de los artículos robados, los investigadores presumen que los autores contaban con vehículos para transportar los objetos.

Tras el hecho, el propietario radicó la denuncia en la Comisaría 31ª, donde el personal policial inició las primeras actuaciones y realizó entrevistas a los vecinos para recabar información. Finalmente, la causa judicial fue remitida a la UFI Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.