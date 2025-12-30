La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que trascendiera que una empresa contratada para administrar sus ingresos en el exterior habría destinado millones de dólares a gastos suntuarios, entre ellos aviones privados, yates de lujo, residencias exclusivas, autos de alta gama, caballos de equitación, kartings y hasta consumos personales como peluquería y espectáculos.

La firma bajo investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos, cubrir gastos logísticos y girar excedentes a la casa madre del fútbol argentino.

Publicidad

La compañía pertenece al empresario y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su pareja Erica Gillette, cuyo domicilio fue allanado este martes por orden judicial. La causa se originó a partir de una denuncia presentada en tribunales federales de Estados Unidos, que derivó en medidas de discovery y permitió rastrear fondos vinculados a contratos internacionales de la AFA que circularon por bancos estadounidenses.

Los gastos millonarios que apuntan a la AFA

Según reveló el diario La Nación, entre 2022 y 2025 pasaron por las cuentas de TourProdEnter más de 260 millones de dólares, operados a través de entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. En ese marco, se detectaron pagos y transferencias por al menos 16,6 millones de dólares destinados a gastos personales y bienes de lujo.

Publicidad

Entre las erogaciones más llamativas figuran 13,5 millones de dólares en vuelos privados y charters, con pagos a firmas especializadas en compra y operación de aeronaves; más de 1,4 millones en alquiler de yates de altísima gama en el Mediterráneo; y 76 mil dólares en residencias exclusivas en Ibiza, además de servicios premium asociados.

La investigación también detectó transferencias a personas y sociedades vinculadas a dirigentes del fútbol, giros por 42 millones de dólares a empresas sin actividad registrada, gastos inmobiliarios en Estados Unidos, diseño y decoración de propiedades, compras vinculadas al karting deportivo y servicios relacionados con caballos de equitación.

Publicidad

A esto se suman consumos que llamaron la atención de los investigadores: entradas VIP de teatro, indumentaria exclusiva, productos de belleza y peluquería de lujo, todos solventados desde cuentas que administraban fondos provenientes de la AFA.

Desde TourProdEnter emitieron un comunicado en el que sostuvieron que se trata de “una empresa privada, con autonomía y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen”, y aseguraron cumplir con la legislación vigente. Sin embargo, los registros contables de la AFA no aclaran si esos gastos corresponden a bienes o servicios adquiridos para la institución, ni quiénes fueron los beneficiarios finales.

Este nuevo capítulo se suma a las causas judiciales que ya investigan a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y profundiza el foco sobre el manejo de fondos en el fútbol argentino, tanto en el país como en el exterior.