Ministro-chefe da Casa Civil: "É adequada a abordagem da lei em um país com uma economia com virtual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero, afirmou que "é adequada" a abordagem da Lei de Solidariedade Social e Reativação Produtiva que está prevista para ser tratada na Câmara dos Deputados, levando em conta que a Argentina está "em uma economia com uma virtual moratória, idosos que não comem todas as comidas e crianças que não têm para comer".



"Obviamente sempre há tensões, mas apostamos na responsabilidade de todos. Se não se entende de onde partimos, que é uma economia em virtual moratória com idosos que não comem todas as comidas e crianças que não têm para comer, não vamos entender as medidas excepcionais que estamos tomando", afirmou o chefe dos ministros.



As declarações de Cafiero são produzidas depois da agitada jornada no Parlamento e depois das ameaças da oposição de não dar quórum para o tratamento do texto base, que o Poder Executivo enviou para avançar com as medidas para paliar a emergência social e econômica.



Cafiero considerou como "adequado, pois a situação do país é de crise". Nós "Temos 40 por cento de habitantes que estão por baixo da linha de pobreza, e precisamos colocar todas as ferramentas do Estado para melhorar a situação dos que menos possuem e dos que foram mais atacados", definiu o funcionário.