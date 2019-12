Ministro-chefe da Casa Civil nega que o Governo esteja avaliando um desdobramento cambial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero, negou hoje que o Governo vá aplicar um desdobramento cambial, e também que fosse necessário tomar medidas econômicas, na rodada de imprensa prevista que dará nas próximas horas o novo ministro da Economia, Martín Guzmán.







"Não haverá desdobramento cambial e em princípio hoje não haverá anúncios específicos, e sim uma rodada de imprensa. Os anúncios serão realizados nos próximos dias", disse Cafiero para uma emissora radial.







Guzmán tem previsto um encontro com jornalistas no Ministério da Economia, onde o ministro apresentaria a nova equipe econômica, em coletiva a ser realizada no microcinema da referida pasta. Cafiero insistiu também com que "esse é o desafio e o que nós estamos encarando com Miguel Pesce, que é o presidente do Banco Central", ampliou.







O chefe dos ministros também disse que o trabalho é "ver como começamos a atacar este 'supercepo' que nos deixaram, e como fazemos para conviver com essa medida dentro do pouco nível de reservas de livre disponibilidade que nós temos", em referência ao limite de 200 dólares mensais para a compra de moeda estrangeira determinada pelo governo do ex- presidente Mauricio Macri.