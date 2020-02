Ministro da Educação: "Vamos fazer uma transição organizada e estar a disposição do governo que vem"

POR AGENCIA TÉLAM 06 de noviembre de 2019

O Governo nacional afirmou que fará "uma transição organizada" e estará "a disposição" do governo que vem, mas considerou que 41% dos argentinos os escolheu "para estar na oposição e equilibrar o poder", e nesse sentido serão "muito firmes" na defesa da Constituição e do sistema republicano.







"Vamos trabalhar na procura de diálogos e consensos em todas as políticas que entendamos que servem para desenvolver nosso país, mas também vamos ser muito firmes na defensa de nossa Constituição, do sistema democrático e republicano, e das liberdades", afirmou hoje o ministro da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Alejandro Finocchiaro.







O funcionário fez de porta-voz da reunião da equipe de governo nacional que hoje de manhã liderou o presidente Mauricio Macri, junto com o secretário de Modernização e Vice-chefe da Casa Civil, Andrés Ibarra, em rodada de imprensa na qual ambos responderam consultas sobre o balanço do Governo e como será a transição para o próximo governo.







"Vamos fazer uma transição organizada e vamos estar a disposição do governo que vem em tudo o que nos peçam", disse o ministro da educação e afirmou que "o Presidente, como corresponde, no dia 10 de dezembro vai entregar ao sucessor os atributos do mando", e a partir desse momento trabalharão, porque "41% dos argentinos nos escolheu para estar na oposição e equilibrar o poder .