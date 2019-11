Minnesota, equipo en el que figura como asistente Prigioni, ganó y es líder

Minnesota Timberwolves (4-1), equipo en el que figura como asistente el técnico argentino Pablo Prigioni, venció anoche como visitante a Washington Wizards (1-4), por 131 a 109, por una nueva jornada de la fase regular de la NBA de básquetbol.



Minnesota, que no tuvo en sus filas al interno dominicano Karl Anthony Towns (suspendido), se apoyó en la labor del escolta canadiense Andrew Wiggins, quien aportó 21 tantos, 6 asistencias y 5 rebotes para sumar la cuarta victoria en el certamen y quedar arriba de la tabla de la Conferencia Oeste, junto a San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers.



Prigioni, de 42 años y oriundo de Río Tercero, es el principal asistente del técnico Ryan Saunders. El ex integrante del seleccionado argentino jugó en NBA para New York Knicks (2012-2015), Houston Rockets (2015) y Los Angeles Clippers (2015-2016).



En Washington, en tanto, se destacó el armador Bradley Beal, responsable de 30 puntos.



Otros marcadores de la jornada sabatina: Orlando Magic 87-Denver Nuggets 91; Detroit Pistons 113-Brooklyn Nets 109; Oklahoma City 115-New Orleans Pelicans 104; Memphis Grizzlies 105-Phoenix Suns 114; Milwaukee Bucks 115-Toronto Raptors 105; Golden State Warriors 87-Charlotte Hornets 93