Mirta Tundis dijo que sigue siendo "massista" y reveló un cruce con Cristina Kirchner

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis afirmó hoy que sigue siendo "massista" y reveló un intercambio con la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en el búnker del Frente de Todos, el domingo por la noche.



"De ninguna manera me hice K. Yo sigo siendo del Frente Renovador. Yo sigo siendo massista, cada uno en su espacio, y mi conductor sigue siendo Sergio Massa", dijo Tundis esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.



En ese diálogo, la diputada contó el intercambio que mantuvo con la ex presidenta el domingo por la noche, en el búnker del Frente de Todos que funcionó en el complejo Cultural C, en el barrio porteño de Chacarita.



"Ella vino a saludarme y no fue cordial. Creo que no le gusta lo que yo dije en su momento, ni lo que pienso”, explicó Tundis, y agregó: "Ella me miró muy seriamente, creo que le molestó que le dijera que mi referente era Massa".



Por otro lado, la referente en temas previsionales remarcó la actitud que tuvo con ella Máximo Kirchner: "Me dijo ‘¡bienvenida compañera!’ y me dio un beso muy afectuoso”.



En tanto, la diputada del Frente Renovador destacó que el presidente electo Alberto Fernández "planteó ir recomponiendo el 20% de pérdida de poder adquisitivo de los jubilados”.



Finalmente, Tundis desestimó la posibilidad de conducir el PAMI en la gestión de Fernández: “Soy diputada del Frente Renovador por dos años más”, contestó al ser consultada al respecto.