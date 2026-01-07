Policiales > Impactante
Misiones: mujer de 63 años se prendió fuego en una comisaría
POR REDACCIÓN
Una mujer de 63 años sufrió quemaduras graves tras prenderse fuego dentro de la comisaría de Campo Grande, Misiones, durante la mañana del martes. La acción obligó a una intervención inmediata del personal policial y de los servicios médicos, informaron medios locales como El Territorio y Territorio del NEA.
Según los informes, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial, se roció con alcohol y accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo frente a los efectivos que se encontraban de guardia. El personal policial sofocó rápidamente el fuego y brindó primeros auxilios antes de su traslado de urgencia.
Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde permanece en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su superficie corporal, con especial compromiso en el rostro y las vías respiratorias, y ya fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones. Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos.
En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que la mujer habría portado. Además, el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la comisaría, cuyas imágenes y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa judicial en curso.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la mujer a autolesionarse. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del episodio, mientras que las autoridades sanitarias continúan monitoreando su evolución clínica en el hospital.