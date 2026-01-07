Una mujer de 63 años sufrió quemaduras graves tras prenderse fuego dentro de la comisaría de Campo Grande, Misiones, durante la mañana del martes. La acción obligó a una intervención inmediata del personal policial y de los servicios médicos, informaron medios locales como El Territorio y Territorio del NEA.

Según los informes, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial, se roció con alcohol y accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo frente a los efectivos que se encontraban de guardia. El personal policial sofocó rápidamente el fuego y brindó primeros auxilios antes de su traslado de urgencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde permanece en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su superficie corporal, con especial compromiso en el rostro y las vías respiratorias, y ya fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones. Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos.

En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que la mujer habría portado. Además, el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la comisaría, cuyas imágenes y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa judicial en curso.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la mujer a autolesionarse. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del episodio, mientras que las autoridades sanitarias continúan monitoreando su evolución clínica en el hospital.