Molina afirmó que Macri y Vidal "demostraron claramente su capacidad de liderazgo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, aseguró hoy que no tiene dudas de que tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "demostraron claramente su capacidad de liderazgo" para el camino que deberá emprender como oposición Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre aunque no descartó el surgimiento de nuevas figuras.



Para Molina, Macri fue el artífice de un cambio de paradigma de la política argentina según el cual "debajo de un líder no crecía nadie", y permitió que emergiera en Juntos por el Cambio "una cantidad enorme de dirigentes que no venían de la política", como fue su caso cuando desembarcó como candidato y abandonó el mundo de la cocina.



En un entrevista con Télam, el jefe comunal, que traspasará su cargo el 10 de diciembre a la peronista Mayra Mendoza, explicó que "si naturalmente surge algún otro liderazgo" dentro del espacio "se va a discutir en una mesa" de diálogo, como la que reunió esta semana a los principales dirigentes de Cambiemos.



"Este espacio tiene un montón de figuras y Mauricio ha sido completamente distinto en la política que se dirimió en los últimos años en Argentina, una forma de hacer política que sostiene que donde está el líder abajo no crece nada, él promovió una apertura enorme para que muchas personas que no venían de la política crezcan", subrayó.



Molina pidió dejar de lado las especulaciones y rumores sobre supuestos cortocircuitos en el seno de la coalición por discusiones vinculadas a la conducción del espacio, y aseguró que el frente "está más fuerte que nunca" y que trabajará para ser "una oposición constructiva" y para "defender los logros" del gobierno de Cambiemos.



"Todo lo que pasó después de la elección fue inédito, después de haber perdido encontrarnos a los cuatro días todos los intendentes de la provincia y que el Presidente convoque a un gabinete ampliado y que estemos todos" significa que "este espacio llegó para quedarse".



Molina admitió que jugó en contra "una situación económica difícil" para la derrota del oficialismo en las generales, pero que "hubo un apoyo de parte de casi el 41 por ciento de la Argentina que votó este cambio", y que ahora les pide "defender los valores" por los cuales los siguieron acompañando.



"Esto hay que defenderlo, en el caso de Quilmes lo vamos a defender con nuestros 11 concejales, nuestra elección fue tan pareja que terminó 6 a 6", pero lo mismo pasa en la provincia y a nivel nacional", enfatizó.



Para el intendente saliente de Quilmes, "los ciudadanos eligieron este equilibrio y esto le está diciendo a toda la política, queremos que se pongan de acuerdo, no queremos más discusiones que nos llevan al pasado y hay que mirar hacia el futuro".



"Este cambio que logramos fue muy difícil, el Presidente fue muy claro y demostró mucho coraje igual que la gobernadora, se trató de sincerar, de ser absolutamente honesto y que la plata de los vecinos se vea en obras concretas y no se la lleve la corrupción", agregó.



El intendente, que perdió por seis puntos ante Mendoza y logró achicar una diferencia de casi 20 puntos que había anotado en las PASO, afirmó que en Quilmes se hicieron "más de 300 obras".



"Obras -dijo- que son básicamente el producto de que no robamos, después el que no quiera ver a la corrupción que hubo parece lamentable y habla de que quizás algo que tiene que ver con la moral y con la ética está roto en nuestra sociedad".



Molina adelantó que trabajará para fortalecer el espacio desde la oposición en Quilmes, no descartó el ámbito legislativo para dentro de dos años y sostuvo que contribuirá para con Vidal para las contiendas electorales que se darán en 2021 y 2023 en todo lo que tiene que ver con la sección electoral en la que está enclavada Quilmes.



También fustigó las propuestas provenientes de sectores del peronismo para que se vuelva a permitir la reelección indefinida de los intendentes, algo que fue prohibido mediante una ley en 2016.



"Volver al llamo es sano y evita que se profundicen las malas praxis", aseveró.