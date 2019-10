Monzó, Bossio y Kicillof entre los diputados que no buscarán renovar sus bancas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el hasta hace dos meses titular del bloque macrista, Nicolás Massot, los kirchneristas Axel Kicillof y Nilda Garré, y los peronistas Diego Bossio y Luis Beder Herrera son algunos de los legisladores que no aspiran a renovar sus bancas en las elecciones de mañana y por lo tanto abandonarán el Congreso de la Nación en diciembre.



Los mencionados aparecen como las figuras de mayor renombre entre los más de 80 diputados nacionales que el próximo domingo no revalidarán su lugar en el Congreso.



Otros legisladores que dejarán sus bancas serán los macristas Cornelia Schmidt-Liermann, Eduardo Amadeo, Daniel Lipovetzki, Samanta Acerenza, Sergio Buil y Paula Urroz.



Por el kirchneridsmo ya no estarán las camporistas Mayra Mendoza y Fernanda Raverta (candidatas a intendentas de Quilmes y Mar del Plata, respectivamente), el sindicalista metalúrgico Abel Furlán, Rodrigo Rodríguez, Guillermo Carmona y Adrián Grana.



En el massismo no renovarán Marcela Passo, Raúl Pérez, Gustavo Bevilacqua y Carlos Selva, en tanto que por el peronismo cordobés tampoco lo hará la ex esposa de José Manuel de la Sota, Adriana Nazario.



El radicalismo perderá a Alejandro Echegaray, Luis Borsani, Hugo Marcucci y Olga Rista, en tanto que por la izquierda no buscará continuar su mandato Mónica Schlotthauer.



Por Salta no buscarán renovar el peronista Javier David, enfrentado con el gobernador de su provincia, Juan Manuel Urtubey, y el empresario Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos y aliado de Juntos por el Cambio.



El peronista pampeano Sergio Ziliotto, electo gobernador de La Pampa, también dejará la Cámara baja desde el 10 de diciembre.