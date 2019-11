Morales apoya la ley electoral aprobada en Bolivia que prohíbe su candidatura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Desde el exilio en México, Evo Morales apoyó el proyecto de ley que fue aprobado anoche por la Asamblea Legislativa en Bolivia para convocar a nuevas elecciones y que prohíbe su candidatura y la de su vicepresidente, Álvaro García Linera.



"El Movimiento al Socialismo representa los dos tercios de los senadores y de los diputados. Vamos a hacer todo lo posible por la unidad. Y por la pacificación renuncio a mi candidatura", aseguró el presidente derrocado en una entrevista con el diario Página/12, que se publica hoy.



"Voy a hacer todo lo posible por pacificar Bolivia. Renuncio a la candidatura aunque yo estaba habilitado para presentarme como candidato a Presidente. No estoy haciendo un reclamo. Digo que renuncio para que no haya más muertos, ni más agresiones", agregó.



Morales reiteró que solo renunció para evitar más ataques y violencia contra su familia, sus aliados y las familias de ellos.



"¿Sabe por qué renunciamos el domingo 10 a la tarde con el hermano García Linera? Porque agarraron a mis hermanos dirigentes, militantes, gobernadores de los departamentos, alcaldes y les dijeron que quemarían sus casas si yo no renunciaba a mi cargo. Al hermano del presidente de la Cámara de Diputados le dijeron: 'Si tu hermano no renuncia, te vamos a quemar en la plaza'. Incendiaron la casa de mi hermana en Oruro. Del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo", denunció.



"Eso es lo que pasó en Bolivia. Por este motivo busco la unidad y la pacificación. Así se lo dije a nuestras bancadas. Les anuncié que por esta vez renunciaríamos Álvaro y yo a las candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia", agregó.



El mandatario derrocado apuntó también contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y explicó que su pedido de una comisión de la verdad internacional, para determinar qué sucedió en las elecciones del 20 de octubre no busca anular u obstaculizar el nuevo llamado a comicios.



"Soy sincero: ese llamado (a elecciones) ya está en camino. Pero quiero demostrar al mundo entero que la OEA se parcializó junto con grupos de poder conservadores que nunca quisieron al indio, a su patria, que estaban en contra de los programas sociales", destacó.



"Quiero que el mundo sepa que el domingo 10 de noviembre a la madrugada la OEA se sumó al golpe de Estado. Lo hizo con un supuesto informe preliminar, cuando antes había acordado con nuestro canciller que presentaría su dictamen final el miércoles 13. Yo dispongo de informes extranjeros. Demuestran que no hubo fraude. Uno de la Universidad de Michigan. Otro del Centro de Investigación Económica y Política de Washington. Ayer tuve una larga reunión con el Centro Carter", contó.



Finalmente, Morales confió en que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) pueda participar sin problemas de las próximas elecciones a partir de un proyecto de ley de garantías constitucionales que esa fuerza presentó este fin de semana en la Asamblea Legislativa.



Sin embargo, ayer la presidenta de facto, Jeanine Áñez, adelantó que no lo promulgará porque lo considera una amnistía para Morales, García Linera y todos los miembros de su gobierno.