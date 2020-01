Morales dice que por EEUU se enseña a los cadetes que el enemigo son los indígenas

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, evaluó hoy que los militares latinoamericanos deberían dejar de ser entrenados por el Comando Sur de los Estados Unidos porque les enseñan que el enemigo son los indígenas y los movimientos sociales.



En una entrevista en radio Nacional, el ex mandatario reiteró que hubo muchos intentos de golpe de Estado que hubo en Bolivia durante su mandato y lamentó no haber tenido un "Plan B" para esos casos.



"Tantos golpes derrotamos que pensábamos que íbamos a pasar otro mas", dijo el líder boliviano que vive desde hace un mes en Argentina como refugiado.



Morales reveló que en los días que siguieron al golpe de Estado se refugió "selva adentro" en Cochabamba y que desde allí entendió que cualquier intento por recuperar la Presidencia terminaría en una "masacre".



El ex mandatario también se refirió al papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que había sido convocada por él mismo para constatar las transparencia del proceso electoral que el MAS había ganado en primera vuelta.



"Ninguna institución hasta el momento dijo realmente ha habido fraude", subrayó.



Agregó que "en su informe sobre Bolivia, la OEA observó 226 de las 35.000 actas" lo que equivale a menos del 1%.



"Si esos votos observados se los pasamos al segundo puesto, también ganamos en primera vuelta", remarcó.



En un tramo de la entrevista, Morales dialogó con el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien opinó que el mejor candidato para relevar el uruguayo Luis Almagro en la OEA es el ex vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera.



"A ver si a Álvaro García lo proponemos a la secretaría de la OEA. Esa elección causa vergüenza ajena. Malos contra peores", se quejó Correa, preocupado porque la otra candidata es Fernanda Espinosa, la ex canciller ecuatoriana a la que describió como "la mano derecha de (el presidente) Lenín Moreno para la traición y la persecución política". Morales no contestó sobre el punto.