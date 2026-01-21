Morena Rial desde la cárcel: "Las rejas no son para siempre"

En un nuevo giro judicial que involucra al entorno de Morena Rial, su mejor amiga y exgarante domiciliaria, Evelyn Martínez, fue detenida en la Costa argentina bajo cargos de robo. A pesar de encontrarse privada de su libertad, la hija de Jorge Rial utilizó su teléfono celular para manifestar su incondicionalidad a través de Instagram Stories.

Mediante la publicación de un reel, Morena subrayó el vínculo que las une con una frase contundente: "Si la odian, me odian, si me odian, la odian y eso define nuestra amistad".

A este contenido simbólico le sumó un mensaje personal cargado de afecto dirigido a Martínez: "Te amo mi reina, por vos mi vida entera mono. Ya pasa" junto a un emoji de corazón roto. El posteo incluyó además una breve réplica hacia quienes la cuestionan habitualmente en las redes sociales: "Cortita. Mil besitos".

La situación se da en un contexto complejo para la mediática, de quien recientemente trascendieron chats secretos solicitando supuestas brujerías y "amarres" para su padre, Jorge Rial, y sus parejas. No obstante, Morena se enfocó en brindar contención ante el encierro, expresando en sus redes: "Después de la tormenta sale el sol para todos y, pase lo que pase, las rejas no son para siempre".