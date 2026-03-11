En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Candela Cerrone, una atleta de 48 años oriunda de Pinamar, se consagró campeona de la última carrera más austral del mundo: la Stanley Marathon, que se disputó en las Islas Malvinas. Al momento de cruzar la línea de llegada, le dedicó su triunfo a los caídos y veteranos de guerra.

Desde las islas, donde se encuentra alojada junto a un grupo de atletas argentinos, la deportista habló con periodistas de Buenos Aires (Página12) sobre la experiencia: “Estoy muy conmovida”, confió la profesora de educación física.

“Soy profe de educación física, tengo un grupo de corredores. Corro desde los 15 años, y maratones desde 2018”, relató. Hace tres años, se enteró de la maratón que se corre en las Islas Malvinas y se propuso participar. “Me pareció la excusa perfecta para poder conocer este territorio. Me preparé muchísimo, alrededor de 4 meses. Es muy difícil desde lo deportivo por la geografía y el clima. Y por lo emocional también”, sostuvo.

De la maratón participaron unos 60 deportistas, entre los que se encontraban sólo 11 argentinos. Candela, con un tiempo oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, logró el primer puesto en la categoría femenina de esta competencia ante sus rivales, la mayoría de nacionalidad británica. Corrió unos 42 kilómetros.

A diferencia del resto de sus contrincantes, Candela no pudo correr vistiendo la camiseta argentina ni ninguna insignia nacional porque después de 1982 el imperio británico prohibió la exhibición de la bandera celeste y blanca en espacios públicos, con la excepción del Cementerio de Darwin.

En las redes sociales se viralizó un video grabado por otro argentino que presenció la carrera y que logró filmar a Candela llegando primera hacia la meta y expresando emocionada unas palabras: “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”.

Distintos centros de veteranos sacaron comunicados para felicitar a Candela. “Tu triunfo en esta carrera histórica en nuestras islas no fue solo una victoria deportiva. Fue un gesto lleno de significado, de respeto y de memoria”, escribieron desde el Centro de Veteranos de Brown.

El evento, certificado por la Association of International Marathons and Distance Races, se desarrolló bajo condiciones climáticas extremadamente exigentes. “Es un terreno muy duro, con poca llanura. Son todas lomadas, calles trabadas, y mucho viento”, explicó la corredora. Sin embargo, destacó que aquella jornada de domingo fue un día atípico en las Malvinas, según los isleños, ya que el cielo se encontraba despejado, con algunas nubes blancas y el sol en lo alto. “Sentí que arriba mío tenía nuestra bandera”, rememoró.



Luego de quedarse con el primer puesto, Cerrone describió lo que significó completar la carrera en condiciones tan exigentes. “Fue todo muy emotivo y también muy duro”, expresó la atleta tras finalizar la prueba. “He tenido otros triunfos, pero éste va a ser especial“, aseveró.

La victoria de la corredora argentina en uno de los circuitos más extremos del planeta se convirtió en un logro destacado para el atletismo nacional, en una competencia que cada año convoca a corredores de distintos países atraídos por el desafío deportivo y las condiciones únicas del lugar.

En este marco, la atleta contó que se trató de una carrera diferente a todas las que corrió en su vida porque la vincula con una historia familiar sensible. “Tengo un primo de la ciudad de La Plata que es veterano de Malvinas. Luchó en las islas formando parte del regimiento 7 de Infantería de La Plata. Él volvió, su amigo, no", contó a este medio.

“Esos recuerdos de la vuelta de mi primo, su silencio durante todos estos años, y el ir conociendo y hablando después en la vida con distintos veteranos de Malvinas, me permitió entender y sacar mis conclusiones”, remarcó. Y resaltó: “Nunca hablé de la guerra con él y respeté su silencio. Pero todo el tiempo que se enteró que yo venía a las Malvinas me dijo que no tenga dudas que él iba a estar acá conmigo, porque él nunca se fue de las islas”.

Tras consagrarse campeona, contó que acudió con el resto de corredores argentinos a diferentes excursiones por sitios históricos de las islas, como el cementerio de Darwin. “Después hicimos una expedición de 7 kilómetros a campo traviesa por los montes para llegar a conocer los puntos de guerra, así que fue muy movilizante todo”, dijo.

A partir de este logro, diferentes asociaciones de ex combatientes y veteranos de Malvinas agradecieron el gesto de la corredora bonaerense.

“Tu triunfo en esta carrera histórica en nuestras islas no fue solo una victoria deportiva. Fue un gesto lleno de significado, de respeto y de memoria. Cada paso que diste en ese suelo tan querido representó la fuerza, el recuerdo y el homenaje a quienes defendieron la patria y a quienes seguimos honrando su legado”, escribieron los miembros del Centro de ex-Combatientes de Malvinas de Almirante Brown en un comunicado.

Lo propio hizo el CECIM de Berisso - Ensenada: “Felicitamos a la “berissense” Candela Cerrone por habernos representado en la maratón que se realizó en nuestras Islas Malvinas y por su gran logro”.