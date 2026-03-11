El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció a los 87 años. Así lo informó este martes la Casa de la Literatura Peruana.

Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius” y “No me esperen en abril”, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano vivo más importante después del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado.

Publicidad

“Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno peruano.

Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico Permiso para retirarme, el tercer volumen de sus denominadas Antimemorias, un guiño a las memorias del escritor francés André Malraux.

Publicidad

La presidencia de Perú también lamentó su muerte. “Su pluma (...) deja un vacío inmenso pero un legado eterno", señaló en X.

“Cuentacuentero”

La Cátedra Vargas Llosa, con sede en Madrid, lo calificó como una de las plumas “más singulares y entrañables” del escenario cultural de Hispanoamérica, en un comunicado publicado este martes.

Publicidad

Bryce atrajo las miradas de la crítica con su celebrada novela Un mundo para Julius (1970) a la que siguieron obras como Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, Guía triste de París, entre otras.

“Alfredo nos hizo descubrir una zona de Lima (...), de nosotros mismos, que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan”, dijo Alonso Cueto, en entrevista con la televisora N.

En una entrevista con AFP en 2009, el escritor declaró haber tenido desde niño, una enorme facilidad para inventar historias.

“Yo era un cuentacuentero; a mí en el colegio mis compañeros me esperaban para que les contara un cuento, lo contaba con mucha gracia y mucha ironía, y me hice famoso en el colegio”, declaró entonces, con ocasión de la publicación de uno de sus últimos libros de cuentos, “La esposa del Rey de las Curvas”.

Bryce Echenique había nacido en Lima un 19 de febrero de 1939 y vivía apartado de la atención pública en los últimos años.

Regresó a Perú a principios del siglo XXI tras vivir varias décadas en Europa, principalmente en España y Francia, donde fue profesor universitario en París y Montpellier.

Su nombre se barajó para el Premio Cervantes, la máxima distinción de la lengua castellana, pero nunca lo obtuvo. Recibió el Premio Planeta en España, en 2002, por El huerto de mi amada. En 2004 fue uno de los integrantes de la mesa del Congreso de la Lengua en Rosario, el día que Roberto Fontanarrosa hizo su ponencia sobre las malas palabras.