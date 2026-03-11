Una tarde que parecía transcurrir con total normalidad en las inmediaciones del Pasaje Simón, en pleno corazón de la Capital sanjuanina, se transformó de repente en un escenario de urgencia y tensión. Una mujer de 59 años sufrió un accidente doméstico que pudo terminar en tragedia al ceder una parte del suelo de su vivienda. La damnificada cayó abruptamente hacia un sótano que permaneció oculto durante décadas y quedando atrapada entre la oscuridad y los restos de una construcción antigua.

La losa del techo del sótano cedió y la mujer cayó y sufrió algunos golpes.

Personal policial que realizó recorridas de prevención y seguridad por la zona recibió el requerimiento radial de forma inmediata. Ante la gravedad del reporte, los uniformados se dirigieron al lugar de los hechos con la premura que el caso ameritó para prestar la colaboración necesaria. Al ingresar al domicilio, los efectivos se toparon con una escena compleja. La mujer estaba consciente, pero el miedo se apoderó de ella al verse rodeada por una gran cantidad de escombros desprendidos de una estructura con más de 30 años de antigüedad.

Los bomberos debieron retirar trozos de escombros para rescata a la víctima.

El operativo de rescate comenzó con maniobras de seguridad para proteger a la víctima. El personal actuante le proporcionó un casco de forma inmediata para resguardar su integridad física ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. Acto seguido, los agentes procedieron a verificar las posibles vías de salida del recinto subterráneo. Durante el diálogo con los efectivos, la mujer manifestó que existió una escalera, aunque la misma se encontraba totalmente obstruida por materiales de construcción y basura acumulada por el paso del tiempo.

Sin perder un segundo, los policías pusieron manos a la obra. El personal despejó los obstáculos que bloquearon el ascenso mientras la agente Florencia Mattus cumplió un rol clave al contener y tranquilizar a la damnificada. Al mismo tiempo, el cabo Rolando Irrazábal descendió por la estructura y auxilió a la vecina para asegurar su ascenso. Finalmente, la mujer fue retirada del lugar de manera segura y recibió la asistencia de los profesionales del servicio de emergencias médicas 107, quienes constataron que se encontrara fuera de peligro.