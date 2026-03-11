Un violento episodio de inseguridad sacudió la tarde del martes en el departamento Chimbas, donde un joven de 18 años resultó herido tras un asalto. El hecho delictivo ocurrió cerca de las 16:30 en las inmediaciones del Barrio 2 de Abril, lugar en el que la víctima sufrió el feroz ataque de dos delincuentes que utilizaron armas blancas para despojarlo de su teléfono celular.

Por este celular los delincuentes agredieron a la víctima para robarselo.

Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte realizaron recorridas de prevención por la zona cuando un grupo de vecinos alertó sobre la situación. Los testigos describieron con precisión a los atacantes: uno vestía una remera azul y el otro una prenda de color verde agua. Según el relato de los presentes, los malvivientes propinaron varias lesiones al damnificado antes de emprender una veloz huida hacia un descampado que colinda con el sector norte del barrio.

Los uniformados iniciaron una persecución inmediata y dieron la voz de alto, pero los sospechosos hicieron caso omiso a las órdenes y corrieron hasta que se refugiaron en una vivienda de la Villa Mariano Moreno. Ante la urgencia, el personal solicitó el apoyo de diversos móviles para rodear la zona. Con la autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron a la propiedad.

En el interior detuvieron a Pablo Lautaro Varas, mientras que Aaron Gabriel Varas buscó evadir el cerco policial a través de los techos. Tras un rastrillaje minucioso, la policía logró capturarlo en una casa vecina y recuperó el teléfono Samsung A04 que pertenecía a la víctima. El aparato se encontró oculto en el lugar donde el implicado intentó esconderse antes de ser reducido por la fuerza de seguridad.

Durante el operativo, los familiares de los detenidos manifestaron hostilidad hacia los efectivos policiales, lo que obligó a retirar a los aprehendidos de forma urgente. Poco después, allegados de la víctima entregaron en la sede policial dos cuchillos tipo cocina con manchas de sangre, elementos que los atacantes emplearon para herir al joven.

La Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia intervino bajo el Legajo número 42/2026. Los detenidos, ambos de 18 años, quedaron vinculados a una causa por robo agravado por el uso de arma blanca. La ayudante fiscal Rocío Salas coordinó las tareas mientras el damnificado recibió asistencia por las heridas sufridas durante el asalto que conmocionó a los vecinos.