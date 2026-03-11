Causa Cuadernos: el tribunal citó a Cristina Kirchner el próximo martes

El Tribunal Oral Federal 7 ratificó la continuidad del juicio en la causa conocida como “Cuadernos” y citó a declarar para el próximo martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se conoció luego de que el tribunal rechazara los planteos de nulidad presentados por las defensas de los imputados.

Durante la audiencia realizada de forma virtual, el juez Enrique Méndez Signori, integrante del tribunal junto a Fernando Canero y Germán Castelli, leyó la resolución que descartó los cuestionamientos planteados por los abogados defensores.

Entre los argumentos rechazados se encontraban objeciones vinculadas a la aplicación de la Ley del Arrepentido, cuestionamientos sobre la validez de los acuerdos de colaboración de imputados y la supuesta manipulación de los cuadernos atribuidos al exchofer Oscar Centeno.

El tribunal sostuvo que esos planteos ya habían sido analizados y descartados en instancias anteriores. “No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”, indicaron los magistrados al rechazar las nulidades.

Tras esta resolución, el proceso continuará con la etapa de declaración de los acusados. Para el martes 17 fueron citados a presentarse en los tribunales de Comodoro Py Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su excolaborador Roberto Baratta.

También deberán asistir el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, junto a los ex secretarios privados José María Olazagasti y Nelson Javier Lazarte, además del empresario Rudy Fernando Ulloa Igor.

El tribunal aclaró que los imputados tienen derecho a no declarar, aunque deberán presentarse igualmente a la audiencia.

El juicio por la causa Cuadernos comenzó en noviembre pasado y reúne a decenas de acusados, entre ex funcionarios y empresarios. Según la hipótesis de la fiscalía, entre 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal vinculado a contratos de obra pública y servicios del Estado.

Entre los empresarios imputados figuran Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone, señalados por presunta participación en acuerdos vinculados a contratos de obras públicas.

Con el rechazo a los planteos de nulidad, el tribunal confirmó que el proceso continuará con las próximas audiencias y con la declaración de los acusados citados para la semana siguiente.