El lunes 1 de mayo se difundió el programa nacional de Precios Justos en motos. El mismo consiste en 13 modelos de motocicletas que mantendrán sus precios fijos por 90 días. DIARIO HUARPE recorrió algunas concesionarias de la Capital de San Juan para conversar con los propietarios o gerentes para conocer si en la provincia ya se está aplicando el programa.

La Corven Dx 70 está disponible en la concesionaria oficial pero la gente no consulta por ese modelo. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

La realidad es la siguiente, las concesionarias explicaron que los clientes no preguntan por el programa de Precios Justos porque lo desconocen o porque no hay la suficiente difusión por parte de los medios. En general los clientes van a buscar las motos que les gustan y cuando empiezan a preguntar precios si el modelo que eligió entra en los “Precios Justos” se les informa, pero no van en primera instancia a consultar sobre el programa.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La Honda Wave es uno de los modelos que se pueden encontrar en Moto Lucero. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe.

Fernando Lucero, propietario de Motos Lucero, ubicado en avenida Córdoba y calle Tucumán con otra sucursal en Paula Albarracín de Sarmiento y Central, explicó que el acuerdo es realizado por el Gobierno Nacional articulando entre las fábricas y las concesionarias. En ese local se pueden encontrar dos modelos del total de las 13 que están en el programa, en Lucero está la Honda Wave de 110 cc 2023 en $395.000 y la Scooter de Gilera en un precio cercano a los $500.000. Cabe destacar que las concesionarias aplican un adicional de $10.000 o $15.000 por los gastos de patentamiento.

En el caso de Biker Motos, la concesionaria que nuclea a Corven y a Zanella ubicada en Av. Rawson y Libertador también se pueden encontrar dos modelos. En este caso la Corven 70 cc y la Zanella ZT tipo enduro. La primera de ellas en $327.900 mientras que la segunda, marca Zanella en $456.990. Azzio Monti, gerente general de Biker cree que falta difusión desde Nación porque la gente no pregunta sobre el programa.

En ambas concesionarias además de contemplar este programa también ofrecen un programa para otra gama de motos económicas en el cual con tarjetas de bancos nacionales se pueden financiar hasta en 12 cuotas sin interés.

Por último, una multimarca ubicada en avenida Córdoba y Rawson explicó que están esperando más precisiones sobre el programa y que hasta el momento no tienen ninguna moto contemplada con los “Precios Justos”.