Mujeres platenses marcharon contra la violencia a las mujeres en Argentina y en países limítrofes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mujeres de organizaciones feministas, sociales y políticas y familiares de víctimas de femicidios y trata marcharon hoy por el centro de la ciudad de La Plata para decir "Basta de violencia" a las mujeres y disidencias sexuales en el país y para denunciar la violencia de que son objeto las mujeres bolivianas y chilenas en el marco de los conflictos que atraviesan ambos países.



Con un "pollerazo" por parte de mujeres bolivianas radicadas en La Plata vistiendo el traje típico de "cholas" se dio inicio esta tarde a la marcha por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que en esta oportunidad estuvo atravesada por consignas que buscaban visibilizar los abusos, violaciones, detenciones arbitrarias y violentas que padecen las mujeres en Bolivia y Chile por parte de las fuerzas de seguridad.



"Ni Golpe de Estado, ni golpe a las mujeres", coreaban las columnas de mujeres esta tarde, en alusión al golpe de Estado en Bolivia; en tanto otras mujeres marchaban con uno de sus ojos tapados, para denunciar las cientos de mujeres cegadas por las fuerzas policiales chilenas.



Entre los manifestantes estaba Lorena Galle, tía de la niña asesinada junto a su madre, su abuela y una amiga de esta, en un hecho ocurrido un 26 de noviembre de 2011, en La Plata, en un hecho conocido como el "cuádruple femicidio de La Loma".



"Mañana se cumplen 8 años y el autor intelectual sigue libre y lleno de impunidad; ya que Javier 'La Hiena' Quiroga no pudo hacerlo (a los 4 crímenes) solo, lo hizo junto a Osvaldo 'el Karateca' Martínez", aseguró a Télam la mujer, en alusión al otro imputado por los cuádruples femicidios, el novio de una de las víctimas, quien finalmente fue absuelto.



Junto a Lorena Galle, sosteniendo una bandera que reclamaba "Luchamos contra las violencias. Abajo el golpe! Fuera Piñera! Aborto legal ya!", marchaba Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa, víctima de femicidio en el 2007, quien destacó que "hemos unificado las luchas contra las violencias a las mujeres, porque no sólo siguen las mismas violencias que denunciamos hace un año sino que denunciamos lo que pasa en Bolivia y Chile".



La dirigente del MST, Vilma Ripoll, también presente en la marcha, sostuvo que "las leyes están, sólo falta presupuesto para ejecutarlas; con 11 pesos por mujer de presupuesto no se puede erradicar la violencia, por eso marchamos para pedir presupuesto al Congreso y a la Legislatura bonaerense ya que hasta agosto último habíamos contabilizado ya 80 mujeres muertas en la Provincia", concluyó.