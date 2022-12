Las redes sociales son una gran herramienta para aquellas personas que intentan hacer del arte su profesión. En ese camino decidió meterse de lleno Alejandro Segovia, un humorista sanjuanino que comenzó a escribir un diario íntimo del Mundial de Qatar 2022, pero con imágenes trucadas.

“Ya en Doha. ¡Vamos! ¡Sueño cumplido! El que sea envidioso y no conozca otros países no opine” fue el primero de los posteos que compartió el humorista en su cuenta de Instagram. En el posteo se podía observar una foto del parque de Mayo con su rostro acompañado del clásico turbante que usan los qataríes y un camello, llamado Abdul.

Luego en los siguientes posteos comenzó a bromear con la geografía sanjuanina, como si realmente estuviera en Qatar. Fue así que compartió imágenes de algunas zonas particulares que tiene la provincia, acompañado de algunas palabras que causaron mucha gracia entre sus seguidores.

“Hoy visitando el desierto de Al Bhar Don en donde están las milenarias mezquitas fortificadas de Abharcah, que gobernó junto a su esposa estos inhóspitos parajes durante muchos siglos. La cara es porque ando con una pequeña gastroenteritis. Dátiles calientes sacados de la palmera comí ni bien llegué, a lo chambón. Saludos desde Qatar para todo el mundo. PD: si alguien sabe cómo se dice Factor AG en qatarí páseme el dato. Es un problema el idioma”, agregó en el posteo.

Luego bromeó como si hubiese realizado una cabalgata arriba de un supuesto camello por el “desierto” de El Encón. “Se me quedó el camello por no ponerle la doble. Tuve que esperar más de 4 horas al rayo del inclemente sol qatarí que me vinieran a cuartear el bicho este que estaba enterrado hasta las verijas”, comentó, mientras bromeaba con algunas características típicas de la provincia.

Finalmente, Alejandro también hizo humor con el calor y el hospedaje que tiene el país que está albergando el actual mundial de fútbol. “El cambio tampoco nos favorece ni para quedarnos en casa, imagínense aquí. Las cosas se están complicando para nosotros. 50 grados sin aire acondicionado y 50 dólares un sanguche de una especie de paleta sanguchera de acá, que vaya a saber qué animal será. La pasión está intacta, pero las reservas no. Si pueden enviar algo de dinero por Mercado Pago les vamos a agradecer con Abdul. Es larga la espera hasta el viernes. CBU por privado”, cerró mientras intenta atravesar la espera que tienen todos los argentinos que cargan con la ansiedad para que llegue el partido por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.