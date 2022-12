“No jugará Argentina contra Croacia, será Argentina vs Resto del Mundo… Espero y deseo que Croacia les meta cuatro”, había expresado de forma muy efusiva el integrante del panel del Chiringuito de Jugones, Juanma Rodríguez. Tras la victoria argentina, el español dijo que la selección nacional llegó a la final gracias a su “estrategia” de odio hasta la Scaloneta. Además, tildó de “amigo” a Lionel Scaloni. ¿Panquequeó?

“Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte”, manifestó en primer lugar. También le dijo a la selección argentina de fútbol que “no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito están en la gran final del Mundial”.

“Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo”, sostuvo. “Pero ahora queda lo más importante. Volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo. Gracias a mí, Argentina está en el Mundial”, finalizó.

Qué dijo Rodríguez en la previa

En la previa al encuentro entre Argentina y Croacia, el español señaló: ““No jugará Argentina contra Croacia, será Argentina vs Resto del Mundo. Croacia debería llevar una camiseta de la ONU y ojalá les meta cuatro. Si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta seis”.

Rodríguez se mostró muy enojado de la actitud de los jugadores argentinos en el choque ante Países Bajos. Sobre ello, resaltó: “Me parece impresentable. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, aunque me cuesta ver a (periodista) Matías Palacios defendiéndolo”.

“Esto es echarle tierra en los ojos al rival, esto no es fútbol. Esto es antifútbol y antifair-play. Todo el mundo está en contra de esta actitud”, dio a conocer.

Además, indicó: “¿Están preparados Emiliano Martínez y Lionel Messi para que los burlen cuando pierdan?”.