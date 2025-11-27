La World Rugby oficializó este jueves la composición de los bombos para el sorteo del Mundial de Rugby 2027, instancia en la que Los Pumas partirán como uno de los seis cabezas de serie, un reconocimiento basado en el ranking actualizado de la disciplina. La selección argentina compartirá el Bombo 1 con Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia e Inglaterra, las potencias más destacadas del momento.

En el Bombo 2 quedaron Escocia, Fiji, Italia, Georgia, Gales y Australia, aunque los Wallabies ya tienen asegurado un lugar en el Grupo A por su condición de anfitriones y por disputar el partido inaugural el 1 de octubre de 2027. El Bombo 3 incluirá a Japón, España, Uruguay, Chile, Tonga y Estados Unidos, mientras que el Bombo 4 estará compuesto por Portugal, Rumania, Hong Kong China, Canadá, Zimbabue y Samoa. Cada grupo recibirá un seleccionado por bombo, con la única excepción del lugar previamente asignado a Australia.

El Mundial de Australia marcará un cambio profundo en la historia del rugby masculino: será la primera edición con 24 equipos, dejando atrás el formato de 20 que se utilizó hasta la Copa del Mundo de Francia 2023. La fase inicial contará con seis grupos de cuatro equipos, de los cuales clasificarán los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Esto permitirá disputar por primera vez octavos de final, ampliando las oportunidades de competir para las naciones emergentes.

El torneo tendrá un total de 52 partidos (cuatro más que la edición anterior) y se jugará en siete ciudades emblemáticas del país oceánico: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville.

En Argentina la expectativa crece ante un sorteo que podría abrirle un camino favorable al seleccionado dirigido por Felipe Contepomi, que busca consolidar su posición entre las potencias y avanzar nuevamente a las instancias decisivas de una Copa del Mundo.