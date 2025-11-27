La familia de Bruce Willis anunció que donará el cerebro del actor a la ciencia una vez que fallezca, con el objetivo de impulsar la investigación sobre la demencia frontotemporal (DFT), la enfermedad neurodegenerativa que lo afecta desde hace varios años. La decisión fue confirmada por Emma Heming Willis durante la presentación de su libro The Unexpected Journey, donde relata el impacto del diagnóstico en la vida familiar.

Willis recibió en 2022 una primera evaluación por afasia, un trastorno que afecta la comunicación; sin embargo, los especialistas actualizaron el cuadro y confirmaron que se trataba de DFT, una patología que deteriora áreas del cerebro vinculadas al lenguaje, la conducta y la personalidad. Desde entonces, su esposa, sus hijas y su exesposa, Demi Moore, reorganizaron su vida cotidiana para acompañarlo en la etapa avanzada de la enfermedad.

Emma Heming explicó que la donación fue una determinación colectiva del entorno del actor y tiene un fin concreto: contribuir al desarrollo de métodos más precisos de diagnóstico y tratamientos para una enfermedad poco frecuente y aún insuficientemente estudiada. La intención es que el caso de Willis sirva para ampliar la base científica internacional sobre esta forma de demencia.

En los últimos días, su hija mayor, Rumer Willis, respondió consultas sobre el estado de salud de su padre y reconoció que, aunque en algunas ocasiones él ya no logra identificarla, aún pueden compartir momentos de afecto y conexión emocional. “Está bien… considerando que padece demencia frontotemporal”, expresó en redes sociales.

La familia se mantiene unida mientras la enfermedad avanza y continúa compartiendo mensajes destinados a generar conciencia sobre la DFT, una patología cuya comprensión médica todavía se encuentra en proceso de desarrollo.