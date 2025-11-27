Una pesquisa de Gendarmería Nacional permitió detener en Malargüe a una mujer acusada de integrar una red dedicada a coordinar y recibir encomiendas con droga enviadas desde la Ciudad de Mendoza. La captura se concretó durante un allanamiento en su vivienda, donde los efectivos secuestraron 47 plantines de cannabis, 1,18 gramos de cogollos, balanzas de precisión, dinero en efectivo (más de 538 mil pesos argentinos y 55 mil pesos chilenos) y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Gentileza.

La investigación se inició en mayo, luego de que una mujer embarazada fuera descubierta retirando una encomienda que contenía 501 gramos de cocaína. A partir de ese episodio, los detectives profundizaron el análisis de movimientos y comunicaciones, lo que permitió identificar a quienes cumplían roles clave en el envío, recepción y transporte de ladrillos de cocaína entre la capital mendocina y el departamento sureño.

Con la información reunida, la Sede Fiscal Descentralizada y el Juzgado Federal de San Rafael autorizaron el allanamiento que terminó con la detención de la sospechosa, imputada por infracción a la Ley 23.737, vinculada al transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Fuentes del caso señalaron que el análisis de comunicaciones fue determinante para reconstruir la estructura operativa de la organización y ubicar a la mujer detenida dentro del entramado delictivo. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance total de la red.