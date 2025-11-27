Cuerpo hallado en La Serena: investigan si corresponde a sanjuanino desaparecido

Un cuerpo sin vida fue recuperado durante la mañana de este jueves en el sector costero de Cuatro Esquinas, en la comuna de La Serena. El hallazgo se produjo aproximadamente a las 09:50 horas cuando la embarcación LSG Coquimbo de la Armada de Chile, que realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera en la bahía, avistó el cadáver flotando en el mar.

El personal naval procedió a subir el cuerpo a bordo y trasladarlo hasta el Muelle de Pasajeros del puerto de Coquimbo, donde fue entregado al Servicio Médico Legal para la realización de las pericias correspondientes y el proceso de identificación oficial. La Fiscalía Regional de Coquimbo ha solicitado diligencias específicas a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal para determinar las causas del fallecimiento.

Publicidad

De manera preliminar, el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que el cuerpo podría corresponder al joven argentino Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de noviembre. El oficial señaló que la identificación oficial se conocerá en las próximas horas, tras completarse los procedimientos forenses correspondientes.

Cabe destacar que, si bien las labores formales de búsqueda del joven argentino habían finalizado el pasado 24 de noviembre, la Autoridad Marítima había instruido a todas sus unidades navales y patrullas terrestres mantener la búsqueda durante sus desplazamientos y actividades operativas regulares, procedimiento que permitió concretar el actual hallazgo.