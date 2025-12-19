En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, reflexionó sobre el significado profundo de la solidaridad y su vínculo directo con la acción política, social y comunitaria. El encuentro reunió a referentes institucionales, organizaciones sociales y comunicadores, con el objetivo de visibilizar iniciativas que, desde distintos puntos de la provincia, trabajan cotidianamente por el bienestar colectivo.

A partir del diálogo mantenido durante la jornada, Munisaga expresó en diálogo con GRUPO HUARPE que la solidaridad no puede entenderse como un gesto aislado ni circunstancial. Según explicó, “la solidaridad es sentirse parte de algo que nos une y que nos compromete como sociedad”. En esa línea, sostuvo que se trata de un concepto que va más allá de la asistencia puntual y se instala como un valor estructural para la convivencia social.

El jefe comunal remarcó que este principio implica reconocer al otro como un par. “No es solamente ayudar, sino sentir al otro como un hermano, como alguien que no excluimos ni separamos”, señaló, y agregó que ese reconocimiento genera compromiso y responsabilidad compartida. Para Munisaga, esa mirada es la base sobre la que se construyen vínculos sanos y duraderos dentro de una comunidad.

Durante su intervención, también hizo hincapié en el impacto social de este tipo de iniciativas. “La solidaridad es un valor importantísimo para generar relaciones lindas y para construir lo que llamamos amor social”, afirmó, al tiempo que valoró la continuidad del Sanjuanino Solidario como un espacio que, año tras año, convoca a distintos actores comprometidos con ese objetivo.

Munisaga destacó especialmente el trabajo del GRUPO HUARPE y su rol dentro del ecosistema comunicacional de la provincia. “Es muy significativo que un grupo tan importante en San Juan, vinculado al desarrollo de la comunicación, promueva valores que nos hacen bien como sociedad”, manifestó. A su entender, ese compromiso amplifica el alcance de los proyectos solidarios y les otorga mayor visibilidad.

En ese contexto, el intendente celebró la participación de dos representantes vinculadas al departamento de Rawson. “Hoy tenemos dos representantes que nos llenan de orgullo”, indicó, y mencionó a Mariela, referente de la institución Guerreros por la Vida, que desarrolla su tarea en el departamento, y a la representante presente en Valle Grande, a quien definió como un ejemplo por el trabajo que realiza en ese territorio.

El mandatario local subrayó que estas experiencias demuestran que la solidaridad se construye desde el esfuerzo cotidiano. “Son proyectos excelentes, iniciativas que hay que promover y acompañar”, sostuvo, y dejó en claro que el Estado municipal tiene un rol activo en ese proceso.

Finalmente, Munisaga reafirmó su compromiso con las propuestas surgidas desde Rawson. “Desde mi parte, voy a estar acompañando siempre a los proyectos rawsinos”, aseguró, y concluyó señalando que el acompañamiento institucional no solo continuará, sino que se fortalecerá. “En ambos casos estamos presentes y vamos a seguir estando, porque creemos profundamente en estos valores”, cerró.