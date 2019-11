Mura presentó el presupuesto porteño 2020 y defendió actualización del ABL por inflación

El ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, presentó hoy en la Legislatura porteña el Presupuesto 2020, al que calificó como “financieramente equilibrado”, y defendió el nuevo sistema para la actualización del ABL.



A diferencia de lo que sucede tradicionalmente, cuando los ministros concurren a explicarle a los diputados cuáles serán los recursos y cómo los gastarán en el futuro ejercicio, las elecciones de octubre llevaron al Ejecutivo a demorar la presentación de la “Ley de Leyes” y a reemplazar esa “ronda” de consultas por una única presentación a manos de Mura.



En su exposición, el funcionario brindó detalles sobre el presupuesto, que estima un gasto total estimado en $480.833 millones, "déficit cero" y cambios en la estructura de cobros en Ingresos Brutos y ABL.



Además de los reclamos por la dilación en la presentación del proyecto -que según la ley debía llegar a la Legislatura a fines de septiembre- los diputados opositores criticaron las pocas jornadas en las que se concentrará el debate y su aprobación, sanción que el oficialismo pretende conseguir antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre.



Mura comenzó su exposición reconociendo la tardanza y justificándola en las incertidumbres del proceso electoral: “Había muchas incógnitas a la hora de presentar el presupuesto. Lo que hicimos fue despejarlas para presentar el cálculo más realista”.



Aún así, aclaró que una parte del mismo puede verse modificada con posterioridad a su sanción por las políticas que pudiera adoptar el entrante gobierno nacional en lo que respecta al “consenso fiscal” y al descuento del IVA a los alimentos, dos medidas que, de ser revisadas, impactarán en los ingresos de las provincias.



La reunión, que se desarrolló en un clima cordial, tuvo su punto de mayor intercambio sobre la actualización del ABL.



“Hasta ahora (el ABL) se venía calculando con la inflación pasada, era la que transcurría -en este caso- entre el 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019. De esa forma tendría que haber aumentado 52,2% desde enero. Este es un momento que tenemos que ayudar al contribuyente y decidimos cambiar esa metodología”, dijo.



A la hora de comentar el nuevo sistema, Mura utilizó el ejemplo de un vecino que en diciembre de 2019 pagará $1.000: con el viejo sistema pasaba a pagar $1.520 en enero, mientras que con este cambio va a pagar $1.034, 3.4% de inflación, y así cada mes.



“Si, a su vez, es un vecino cumplidor, va a recibir un 10% de descuento, por lo que terminaría pagando, en enero, $966. Quien decida pagar el año completo por adelantado tendrá un aumento del 15% respecto del año anterior”, añadió.



Otra de las críticas opositoras se refiere a la posibilidad de que este presupuesto que entró el pasado lunes se vea modificado por una nueva ley de ministerios que cambie las asignaciones presupuestarias.



"El presupuesto responde a una ley de ministerios actual que, probablemente sea modificada por una nueva en los próximos días; esto pasa con las nuevas administraciones; si hubiéramos presentado el presupuesto el 1 de octubre esto hubiera pasado igual; lo importante es que todos los cambios estarán reflejados y que no hay posibilidad de discrecionalidad", dijo el funcionario.



La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) se sumó a las quejas por los tiempos de análisis del proyecto y, además, dijo que el proyecto "prioriza la seguridad por sobre los demás servicios de la Ciudad".



"El ministro no dio los detalles, pero si se dice que el 50% se va en salud, trabajo, educación, desarrollo social y transporte, el reparto equitativo sería del 10% y entonces, cualquiera de esos ítems es menor a seguridad", consideró Muiños.



Por su parte, Javier Andrade (Unidad Ciudadana) dijo que en lo que respecta a los recursos para salud y educación "el 80% tiene que ver con el pago de los sueldos de los docentes y la salud".



"Notamos una gran pérdida del poder adquisitivo; en estos cuatro años hubo un acumulado de 216% inflación contra un 160 de porcentaje de aumento de los salarios; tenemos una cuidad con muchos recursos pero muy injusta, que está cuarta en casos de tuberculosis, sólo superada por capitales de provincias que no tienen los mismos recursos", comentó Andrade.