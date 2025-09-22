País > De luto
Murió Azucena Díaz, luchadora de derechos humanos y madre de Plaza de Mayo
POR REDACCIÓN
Este domingo, Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de Madres de Plaza de Mayo, falleció dejando un profundo legado en la defensa de los derechos humanos en Argentina.
Nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Díaz dedicó su vida a la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido el 24 de marzo de 1976 durante la última dictadura militar. Desde ese momento, se sumó a la organización de Madres y se convirtió en un pilar en la lucha por los 30.000 desaparecidos.
Azucena se destacó por su humildad y firmeza, participando activamente en las marchas semanales de los jueves en Plaza de Mayo, junto a su hija, y siendo un referente para las nuevas generaciones de activistas. En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la reconoció como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”, en homenaje a su incansable trabajo.
Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital despidieron a Díaz con un emotivo mensaje: “Hasta siempre Azucena Díaz”, recordando su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. Azucena Díaz deja un legado de lucha y compromiso que permanecerá como ejemplo de resistencia frente a la injusticia.
