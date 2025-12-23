Una menor de edad se fugó de un hogar de Rivadavia y, ante la denuncia formal por su ausencia, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda para menores de edad, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho generó un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad, organismos de protección y la familia de la adolescente.

La joven, cuya identidad no fue difundida por razones legales, se encontraba alojada en un hogar de Rivadavia bajo el amparo del Estado, por motivos que no fueron especificados en la denuncia. Al constatarse su ausencia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar su paradero y asegurar su integridad.

Desde la Comisaría local y los equipos especializados en búsqueda de personas menores de edad se coordinó un operativo con rastrillajes en zonas urbanas y rurales de Rivadavia, además de la difusión de la alerta a través de los sistemas de comunicación interna y a la comunidad para recopilar datos que puedan colaborar con el caso.

Al activarse el protocolo, se prioriza la colaboración con la familia y se dispone el cruce de información con otros organismos, con el objetivo de identificar posibles contactos, recorridos o lugares frecuentes que puedan estar vinculados con la joven. Las autoridades instan a la población a aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su ubicación.

La medida se enmarca en las herramientas legales y de protección destinadas a salvaguardar la salud y la seguridad de menores de edad en situaciones de vulnerabilidad, y se espera que las labores de búsqueda continúen hasta lograr resultados concretos.