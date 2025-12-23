Las estaciones de servicio de San Juan ajustarán su esquema de atención durante las Fiestas de fin de año, con horarios especiales para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de servicios esenciales. Desde el sector recomiendan anticipar la carga de combustible y señalan expectativas moderadas de mejora en las ventas respecto de los meses anteriores.

Según confirmó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, a DIARIO HUARPE los días 24 y 31 de diciembre las estaciones atenderán al público hasta las 22 horas. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero retomarán la actividad desde las 6 de la mañana, con un esquema similar al de años anteriores. Durante la franja nocturna se mantendrá una guardia mínima destinada a servicios esenciales, como fuerzas de seguridad y emergencias.

Caruso recomendó a los usuarios anticipar la carga de combustible para evitar demoras. “Sugerimos que la gente vaya a cargar durante el día previo y no a última hora, porque cerca del cierre se genera mucha concentración”, señaló. El esquema operativo se repetirá tanto para Nochebuena y Navidad como para Fin de Año y Año Nuevo.

Expectativas

En cuanto al desempeño del sector, el titular de la cámara indicó que diciembre muestra una mejora respecto del mes anterior. Si bien aclaró que no se trata de un crecimiento exponencial, sostuvo que los números son positivos en comparación con noviembre.

Sobre el cierre del penúltimo mes del año, Caruso precisó que las ventas registraron un incremento interanual cercano al 0,7%, un porcentaje moderado pero significativo en el contexto actual. “Siempre es importante tener un número en verde”, explicó.

De cara al cierre de diciembre, el sector mantiene expectativas favorables, impulsadas por el movimiento típico de las fiestas y los viajes de fin de año. No obstante, el balance final se conocerá una vez concluido el mes y tras evaluar el impacto del consumo durante los días festivos.