Una mujer de 24 años fue detenida este martes por la tarde, acusada de sustraer un teléfono celular del interior de un vehículo en el Parque Chimbas. El procedimiento estuvo a cargo de la División Comando Radioeléctrico Norte.

Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 15:48 horas, en la intersección de las calles Tucumán y Benavidez. Según informaron fuentes policiales, los efectivos que se encontraban en la zona fueron alertados por cámaras de seguridad sobre la maniobra delictiva.

Al advertir la presencia policial, la sospechosa intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente aprehendida en las inmediaciones. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular marca Samsung modelo A11, de color negro.

El dispositivo fue reconocido por el damnificado como de su propiedad. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de Hurto Simple en grado de tentativa.